DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
0
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU
0
MİGRENE AŞILI ÇÖZÜM!
MİGRENE AŞILI ÇÖZÜM!
0
İZMİR'DE 'SANATÇI TUVALETİ' BULUNDU
İZMİR'DE 'SANATÇI TUVALETİ' BULUNDU
0

Tanker devrildi, 30 ton asit yola döküldü

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda asit yüklü tankerde çıkan yangın sonrası tanker devrildi. 30 ton asit yola saçıldı

04 Kasım 2021 Perşembe 09:13

Domaniç-İnegöl kara yolunda, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kütahya'nın Emet ilçesindeki Etibor tesislerine sülfürik asit taşıyan tanker, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tankerdeki yaklaşık 30 ton asidin dökülmesi nedeniyle Domaniç-İnegöl kara yolu jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Asitten etkilenen 2 görevli, Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ihbarın gelmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Güvenlik nedeniyle kara yolunun ulaşıma tamamen kapatıldığını belirten Çelik, "Bölgeye AFAD ile Çevre İl Müdürlüğü ekiplerini sevk ettik. Yolun temizlenerek yeniden trafiğe açılması için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi. Ekiplerin yola dökülen asidin üstünü kireçle kaplamasının ardından kara yolu kazadan yaklaşık 7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kütahya #asit yüklü tanker #tanker devrildi
Önceki Haber
İntihara kalkışan kadını, olay yerine giden gazeteci kurtardı
Sonraki Haber
Enflasyon dar gelirli için yıkıcı boyutta
İntihara kalkışan kadını, olay yerine giden gazeteci kurtardı
İntihara kalkışan kadını, olay yerine giden gazeteci kurtardı
0
Önce adını sordu, sonra silahla vurdu!
Önce adını sordu, sonra silahla vurdu!
0
Kötü koku ihbarına giden polisler ceset buldu!
Kötü koku ihbarına giden polisler ceset buldu!
0
Eşini ve kızın öldürüp, intihar etti!
Eşini ve kızın öldürüp, intihar etti!
0
Katil, bir de Pınar Gültekin'in annesini şikayet etmiş!
Katil, bir de Pınar Gültekin'in annesini şikayet etmiş!
0
Ağaca asılı bulunmuştu! Cinayete kurban gitmiş!
Ağaca asılı bulunmuştu! Cinayete kurban gitmiş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.