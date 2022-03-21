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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Müze müdürü de gözaltında

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Müze müdürü de gözaltında
21 Mart 2022 Pazartesi 16:02

Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile bazı müze çalışanlarının da olduğu 34 şüpheli, gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin de arandığı bildirildi. Operasyon da 18'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mermer heykel de ele geçirildi. Heykelin inceleme için Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #tarihi eser #kaçakçılık #müze müdürü
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