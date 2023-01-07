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Tarihi kazıda kadın iskeleti bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tarihi Kadıkalesi'nde devam eden kazı çalışmalarında; 13'üncü yüzyıldan kaldığı değerlendirilen, 34-38 yaşlarında ve 1 metre 63 santim boyundaki kadına ait iskelet bulundu. Kazı ekibi, kilise bölümünde bulunan mezardaki kadın iskeletinin, bürokratın eşi ya da kiliseye bağış yapan birine ait olduğunun değerlendirildiğini söyledi

Tarihi kazıda kadın iskeleti bulundu
07 Ocak 2023 Cumartesi 12:11

Kuşadası ilçesinde, prehistorik (tarih öncesi) dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi (Anaia) Antik Kenti'ndeki anıtsal kilisede kazı çalışmalarında 'su kanalı' diye kaldırılan taşların altından kadın iskeleti çıktı. Antropologların yaptığı incelemeye göre, 13'üncü yüzyılda gömülen kadının, kiliseye yüksek miktarda bağış yaptığı veya bürokratın eşi olduğu için kiliseye gömüldüğü değerlendiriyor. Yapılan incelemelerde kadının, 34-38 yaşlarında ve 1 metre 63 santim boyunda olduğu belirlendi.

‘YENİ GİZEMLER ORTAYA ÇIKARAN BULGULARLA DOLU’

İskeletin bulunduğu kilisede İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Kadıkalesi Höyüğü Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz inceleme yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, “Kültür yapıyı turistik hale dönüştüren şey aslında onun ilgi çekiciliğini, cazibesini artıran birtakım eklentilerdir. Kadıkalesi bu anlamda oldukça zengin bir destinasyon. Her noktasında keşfettikçe bizi heyecanlandıran yeni yeni gizemler ortaya çıkaran bulgularla dolu. Geçtiğimiz ay yapılan çalışmalarda milattan sonra 1300'lü yıllardan kalma bir mezar keşfi yapıldı. Mezarda yaklaşık 1,63 boylarında olduğu değerlendirdiğimiz bir kadın iskeleti bulundu. Kadıkalesi, küçük bir metropol alanıyla iç içe geçmiş bir bölge. Dolayısıyla Kadıkalesi'nin çeşitli noktalarında bu tip buluntular onun turistik seyir kabiliyetinizde yükselten öğeler. Buluntuların Kadıkalesi'nde seyir zevkini arttırması dışında Kadıkalesi'nin geleceğimiz için Kuşadası ve Aydın için cazibe merkezine dönüşüm sağlamada önemli bir ögeye dönüşüyor" diye konuştu.

Kazı sırasında iskeleti bulanlardan uzman sanat tarihçisi Umut Kardaşlar, "Biz bunun aslında bir su kanalı olabileceğini düşünüyorduk. Ekip arkadaşlarımızın da istekleri ile açtığımızda buranın bir mezar gömüsü olduğunu fark ettik. Antropolog hocalarımızın incelemesi sonucunda gömünün 34-38 yaşları arasında 1 metre 63 santim boyunda bir kadına ait gömü olduğu saptandı. Aslında kiliselerin içine kadın gömüsü koymak çok sık rastlanan bir durum değil. Muhtemelen bu kadın kiliseye ciddi miktarda bağış yapan bir kadın olmalıydı ya da bir bürokratın eşi olmalıydı. O nedenle Kadıkalesi'ndeki kilise bölümüne gömüsü gerçekleştirilmiş" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #iskelet
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