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Tarihi yapılara sprey boya ile yazı yazdılar!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan tarihi Kayaköy'deki bazı yapılara sprey boya ile yazılar yazıldı

Tarihi yapılara sprey boya ile yazı yazdılar!
17 Temmuz 2022 Pazar 15:35

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Fethiye ilçesinde bulunan tarihi Kayaköy, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Tarihi evlerin bulunduğu bölgede yaşayan Rumlar, 1923'teki mübadele anlaşması ile Yunanistan'a göç etti. Yaşanan göçün ardından bölgeye yerleştirilen halk çevre ve yaşam koşullarına ayak uyduramayınca köy terk edildi. Günümüzde 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kayaköy, 2020 yılında da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

Dik yamaçta bulunan ve seneler içerisinde yaşanan çevresel faktörler nedeniyle büyük bölümü hasar gören bölgedeki evlerin bazıları da bölgeyi ziyaret eden kişiler tarafından tahrip ediliyor. Tarihi evlerden birinin içindeki duvarlara kimliği belirsiz bir kişi tarafından sprey boya ile yazılar yazıldığı görüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #kayaköy #yazı
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