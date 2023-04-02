Tarlaya devrilen araç yandı: 2 ağır yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarındaki tarlaya devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Tarlaya devrilen araç yandı: 2 ağır yaralı
02 Nisan 2023 Pazar 16:10

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Muğla-Köyceğiz kara yolu Çıtlık Mahallesi'nde tarlaya devrilerek yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Etiketler; #kaza #yaralı #yangın #ula #muğla
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