Tarlaya devrilen araç yandı: 2 ağır yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarındaki tarlaya devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Muğla-Köyceğiz kara yolu Çıtlık Mahallesi'nde tarlaya devrilerek yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.