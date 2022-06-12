İZMİR'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
İZMİR'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
0
KARABURUN'DA TAŞKINLAR SON BULACAK
KARABURUN'DA TAŞKINLAR SON BULACAK
0
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
0
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
0

Tartıştığı anne ve babasını öldürdü, cinayeti muhtara itiraf etti!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu (36), annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu’nu (63) bıçaklayarak öldürdü. Ardından da babasının işlettiği köy kahvesine giderek, muhtara cinayeti işlediğini itiraf etti

Tartıştığı anne ve babasını öldürdü, cinayeti muhtara itiraf etti!
12 Haziran 2022 Pazar 08:42

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa Karakoloğlu, iddiaya göre evlerinde, annesi Refika ve babası Ali Karakoloğlu ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Mustafa Karakoloğlu, çıkan tartışmanın ardından cinnet getirerek, annesi ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, cinayeti işledikten sonra, babası Ali Karakoloğlu'nun işlettiği köy kahvesine gidip, muhtar Süleyman Yalçın'a anne ve babasını öldürdüğünü anlattı. Muhtar Yalçın, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, Mustafa Karakoloğlu'nu gözaltına aldı.

Yaşamını yitiren karı- kocanın cenazesi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kendisinin, işten gelmeden önce cinayetin işlendiğini belirten komşu Necip Sarı, "İnsanların anlattığına göre Mustafa, evde anne ve babasıyla tartışmış. Ardından da anne ve babasını öldürmüş. Sonra köy kahvesine gitmiş, olayı muhtara anlatmış" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #cinnet #anne baba cinayeti #ölüm
Önceki Haber
Kayıp muhtar teslim oldu, tutuklandı!
Sonraki Haber
Aydın'da yağmur etkili oldu! Birçok yer sular altında kaldı!
Ormanda yüzlerce ağaç devrildi! İlk defa böyle bir şey oluyor!
Ormanda yüzlerce ağaç devrildi! İlk defa böyle bir şey oluyor!
0
Aydın'da yağmur etkili oldu! Birçok yer sular altında kaldı!
Aydın'da yağmur etkili oldu! Birçok yer sular altında kaldı!
0
Kayıp muhtar teslim oldu, tutuklandı!
Kayıp muhtar teslim oldu, tutuklandı!
0
Marmaris'te bir yat yanarak kül oldu!
Marmaris'te bir yat yanarak kül oldu!
0
Yeni evlenen çifti soydular, otobüsle kaçarken yakalandılar!
Yeni evlenen çifti soydular, otobüsle kaçarken yakalandılar!
0
Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü
Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.