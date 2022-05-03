HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
HAMİLELERE EĞİTİM VERİLECEK
0
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMA
0
TARİHİ HEZİMET!
TARİHİ HEZİMET!
0
MARTILARLA İLGİLİ İLGİNÇ İDDİA!
MARTILARLA İLGİLİ İLGİNÇ İDDİA!
0

Tartıştığı kardeşini öldürdü!

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı ağabeyi Bahri Y. (40) tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurulan İlyas Y. (38), yaşamını yitirdi

Tartıştığı kardeşini öldürdü!
03 Mayıs 2022 Salı 16:03

Olay, saat 10.00 sıralarında Gaffarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahri Y. ile kendisi gibi çiftçi olan kardeşi İlyas Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Bahri Y., evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü. Bahri Y., kardeşi İlyas Y.'yi göğsünden vurdu. Yaralanan İlyas Y., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Y., doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bahri Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #cinayet #koçarlı cinayet #kardeşini öldürdü
Önceki Haber
Sitenin kapattığı sahili, belediye açtı
Sonraki Haber
Tartıştığı kardeşini öldürdü!
Sitenin kapattığı sahili, belediye açtı
Sitenin kapattığı sahili, belediye açtı
0
Manisa'da uçurumda düşen kişi hayatını kaybetti
Manisa'da uçurumda düşen kişi hayatını kaybetti
0
Alman turist otel odasında ölü bulundu!
Alman turist otel odasında ölü bulundu!
0
Bayram tatilcilerinin tercihi Ege ve Akdeniz oldu!
Bayram tatilcilerinin tercihi Ege ve Akdeniz oldu!
0
6. kattan düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
6. kattan düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
0
Muğla'da otomobilde iki ceset bulundu!
Muğla'da otomobilde iki ceset bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.