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Tartıştığı karısını tabanca ile vurarak öldürdü!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Sadriye Şen (43), tartıştığı eşi Recep Şen (60) tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı eş, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

Tartıştığı karısını tabanca ile vurarak öldürdü!
26 Haziran 2021 Cumartesi 08:14

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Seyit Ahmet Mahallesi 315 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Şen ve eşi Sadriye Şen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Şen tabancayla Sadriye Şen'e 3 el ateş etti ardından olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sadriye Şen kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadriye Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Şen'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sadriye Şen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Recep Şen, polis ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Recep Şen'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #akhisar #kadın cinayeti #karısını öldürdü
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