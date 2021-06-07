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Tartıştığı kızını vurdu!

Denizli'nin Buldan ilçesinde, babası tarafından pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki Kadriye Esenay Akçaöz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

Tartıştığı kızını vurdu!
07 Haziran 2021 Pazartesi 08:28

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre evde Alphan Akçaöz (52) ile  kızı Kadriye Esenay Akçaöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alphan Akçaöz, evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti. Amatör olarak kick boks ve karete sporu yapan Kadriye Esenay Akçaöz, başına ve göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç kız ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Akçaöz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Akçaöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kızını vurdu #baba kızını vurdu
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