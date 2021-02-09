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Tartıştığı kuzenini öldürdü

Çanakkale'de Devrim Çelikkol (18), tartıştığı kuzeni Muammer Çelikkol'u (23) tabancayla vurarak öldürdü

Tartıştığı kuzenini öldürdü
09 Şubat 2021 Salı 14:27

Husumetli oldukları belirtilen Devrim Çelikkol ile kuzeni Muammer Çelikkol sabah buluştu. Kuzenler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, Kavga sırasında Devrim Çelikkol, kuzeni Muammer Çelikkol'u tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Muammer Çelikkol, ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Devrim Çelikkol, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #cinayet #kuzenini öldürdü
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