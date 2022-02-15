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Tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldürdü!

Tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldürdü!
15 Şubat 2022 Salı 08:47

Muğla Menteşe'de baba Hüseyin Kara, tartıştığı oğlu 28 yaşındaki Cavit Kara'yı tabaca ile vurarak öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe'nin Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek oğlunu vurdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cavit Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kara'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Hüseyin Kara ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #Menteşe #oğlunu öldürdü #cavit kara
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