GENÇ ŞARKICININ CESEDİ VARİLDE BULUNDU
GENÇ ŞARKICININ CESEDİ VARİLDE BULUNDU
0
ÜNLÜ OYUNCU TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ
ÜNLÜ OYUNCU TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ
0
SÖZÜNÜ TUTTU SEFO'YU OKULA GETİRDİ
SÖZÜNÜ TUTTU SEFO'YU OKULA GETİRDİ
0
SON ANDA DİZİDEN ÇIKARTILDI!
SON ANDA DİZİDEN ÇIKARTILDI!
0

Taş ocağında acı kaza! Kepçe ile 250 metreden yuvarlandı!

Taş ocağında acı kaza! Kepçe ile 250 metreden yuvarlandı!
09 Aralık 2022 Cuma 09:51

Muğla'nın Ula ilçesinde, taş ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında yaklaşık 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçenin operatörü Hilmi Turan (29), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesinin Yeşilova Mahallesi'ndeki taş ocağında meydana geldi. Kepçe operatörü Hilmi Turan, taş ocağında çalışırken kullandığı kepçenin üzerinde bulunduğu toprak kaydı. Kepçe, yaklaşık 250 metre yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kepçenin altından Hilmi Turan'ın cesedi çıkarıldı.

Turan’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kepçe operatörü #kaza #haber
Önceki Haber
Benzine bir indirim daha geliyor! İzmir'de benzin ne kadar olacak?
Sonraki Haber
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alacak
Aydın'da TIR ile otobüs çarpıştı: Yaralılar var
Aydın'da TIR ile otobüs çarpıştı: Yaralılar var
0
Patlayan lastiği tamir ederken TIR çarptı: 2 ölü!
Patlayan lastiği tamir ederken TIR çarptı: 2 ölü!
0
Kuşadası açıklarında deprem oldu! Depremin büyüklüğü açıklandı
Kuşadası açıklarında deprem oldu! Depremin büyüklüğü açıklandı
0
Kazada kurtuldu ama üzerine düşen kaya ile hayatını kaybetti!
Kazada kurtuldu ama üzerine düşen kaya ile hayatını kaybetti!
0
Manisa'da evde yangın: 1 kişi öldü
Manisa'da evde yangın: 1 kişi öldü
0
İş insanı ve esnafın uygunsuz videolarını çekip para istediler! Şantaj çetesi böyle yakalandı
İş insanı ve esnafın uygunsuz videolarını çekip para istediler! Şantaj çetesi böyle yakalandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.