Tatili hasta çocuklara ayırdılar

Kütahya'da bir grup üniversite öğrencisi yarıyıl tatillerini anlamlı hale getirmek adına, kentteki bir hastanenin çocuk servisi odalarının duvarlarını resimlerle süsleyip hasta çocuklara oyuncak dağıttı.

İstanbul'daki çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 9 üniversite öğrencisi, yarıyıl tatili dolayısıyla geldikleri memleketleri Kütahya'da örnek bir projeye imza attı. Hastanelerde tedavi gören çocuklar için bir çalışma yapmak isteyen öğrenciler, yaptıkları araştırma sonunda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisi odalarının duvarlarını resimlerle süslemeye karar verdi. Proje koordinatörü Esenyurt Üniversitesi Çocuk Gelişimi 4'üncü sınıf öğrencisi Esra Karaca, yaptığı açıklamada, 'Duvarlar süslensin Çocuklar Gülümsesin' ismini verdikleri projeyi hayata geçirmek için hastane yönetimi ile görüşüp onay aldıktan sonra çalışmaya başladıklarını belirtti.

Odaları süslediler

Önce çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara oyuncak hediye ettiklerini dile getiren Karaca, şunları söyledi: Biz arkadaşlarımızla sömestir tatilimizi güzel ve faydalı bir şekilde değerlendirmek adına arkadaşlarımızla konuşup çocuklar için bir şeyler yapmak istedik. Çalışmamızda hasta çocuklara bir nebze moral vermek için onların tedavi gördüğü odalarının duvarlarını çizgi film karakterleri, güzel manzara resimleri ile süslüyoruz. Günlük yaşamlarında teknolojinin zararlarına maruz kalan çocuklarımızı bu sayede güzel resimleri görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hastane genellikle çocuklar için korkutucu bir alan olarak görülüyor. Bizler bu korkuyu biraz aşmalarını istedik."

Anlamlı bir proje

Projeye destek verenlere de teşekkür eden Karaca, hastanenin diğer servislerinde bulunan odaları da resimlerle süslemek istediklerini sözlerine ekledi. Proje gönüllüsü Serap Öztürk ise, "Odaların duvarlarını renklendirmenin yanı sıra servisin koridorlarında mini kütüphaneler oluşturuyoruz. Burada hasta çocuklarımız ve yakınları hem eğlenceli hem de öğretici kitaplardan faydalanabilecekler." dedi. Projede yer aldığı için oldukça mutlu olduğunu ifade eden Yasemin Aslan da, Güzel Sanatlar Fakültesinde resim bölümü okuduğunu, projeye resim yeteneği ile katkı sunmaya çalıştığını söyledi. Projeyi oldukça anlamlı bulan hasta yakınları da gönüllü gençlere teşekkür etti.