Tavas, üretim merkezi olacak

Taze meyve sebze ihracatında her ay yeni rekorlar kıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2020 yılı için belirlediği 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için ihraç edeceği ürün desenini ve miktarını arttırmak amacıyla Denizli'nin Tavas ilçesini üretim merkezi olarak kullanacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık'ın gayretleriyle iki kurum arasında 18 Ocak 2020 tarihinde başlayan işbirliği ilk meyvelerini verdi. EYMSİB Üyesi İlyas Özvarış, 18 Ocak 2020 tarihindeki Tavas ziyareti sonrasında Tavas'tan taze sebze tedarik etmeye başladı. Tavas'ın bereketli topraklarında seracılık, taze meyve sebze, ceviz, badem gibi ürünlerin üretimine daha fazla ağırlık vererek üretim desenini genişlettiğini dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık'ın Tavas için büyük bir şans olduğunu, Tavas'ın Egeli ihracatçıların üretim merkezi olması için Tavaslı üreticileri yönlendireceklerini, ilerleyen dönemde Tavas'tan ürün tedarik eden ihracatçı sayısının artmasını beklediklerini kaydetti. Tavaslı üreticilere ihracatta tercih edilen ürünlere yönelmelerini tavsiye eden Uçak, "Seralar gelişirse ve ihracata uygun ürünler üretirlerse ihracatçılar olarak Tavas'tan ürün alırız. İhracatçılarımız Tavaslı üreticilere gönüllü danışmanlık yapacak. Tavas ile Egeli ihracatçılar arasındaki işbirliği artarak sürecek" şeklinde konuştu.

Tavaslılar, Ege İhracatçı Birlikleri'nde Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Tavas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Karakaş, Meyve Birliği Başkanı Orhan Akyol, Sebze Birliği Başkanı Mustafa Ceviz, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Tozlukoğlu ve Tavas Tarım ve Orman İlçe Müdürü Halil Nas'ın yer aldığı bir heyetle Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Yer altı suları açısından zengin, verimli topraklara sahip olduklarını dile getiren Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Tavas'ta tüm kurumların işbirliğinde olduğunu, Tavas'ta yetişebilen taze meyve sebzelerin verimliliğini arttırarak ihracata ürün yetiştirmek istediklerini, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Egeli ihracatçılar kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini, işbirliğinin artarak sürmesini arzu ettiklerini vurguladı.

Tavas neler üretiyor?

Farklı klimasıyla taze meyve sebze üretimine ağırlık veren Tavas'ta seracılık, kornişon, domates, üzüm, erik, kiraz, elma, ayva, armut, nektarin, şeftali, kavun, ceviz, biber, badem başta olmak üzere çok çeşitli meyve sebze üretiliyor.