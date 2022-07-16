Tekel bayi cinayeti Datça'yı karıştırdı! Şüpheliler adliyeye getirilemedi!

Muğla Datça'da tekel bayi işletmecisi 42 yaşındaki Erkan Okur kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası şüpheliler hemen yakalanırken, Okur'un yakınları ise adliye çevresine geldi. Gergin kalabalık yüzünden şüpheliler adliyeye getirilemedi

Muğla'nın Datça ilçesinde, işlettiği Tekel bayisinde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Erkan Okur'un (42) cinayet şüphelilerinin adliyeye getirilmesi sırasında gergin anlar yaşandı. Şüpheliler H.T (20), S.A. (31) ve T.H.T.'nin (21) akşam saatlerinde, adliyeye getirileceğini öğrenen öfkeli kalabalık, bina önünde toplanmaya başladı. Olası olaylara karşı Marmaris'ten Datça'ya takviye amaçlı gelen 50 kişilik çevik kuvvet memuru adliye çevresinde önlem aldı. Öfkeli kalabalık, şüphelilerin çevik kuvvet aracında olduğunu zannederek adliyenin çevresini sardı.

DATÇA EMNİYET MÜDÜRÜ TOYGUN, KALABALIĞI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, adliye çevresini saran kalabalığı ikna etmek için bir süre görüştü. Toygun, burada yaptığı konuşmada şüphelilerin, olaydan 10- 15 dakika sonra yakaladıklarını belirterek, "Kaçma ihtimaline karşı zaten her türlü önlemi aldırmıştım. Ben acınızı anlıyorum. Erhan, Datça'da şahsen kendisini tanıdığım bir insan. Bugüne kadar hiçbir olumsuz tarafını duymadım. Herkes iyi diye anlatıyor. Ne yazık ki bazen bu tür olaylar oluyor. Canımız yanıyor. Elbette acınızı anlıyorum. Herkes hıncını içinde tutsun. Devlet, bunun cezasını verecek. Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs var. Bu arada kayınçosunun sağlık durumu iyi, kendisi ile görüştüm. Ben buraya polis getirmek istemem. Datça'nın kendi yerlisi burada. Ben de sizin içinizdenim. Herkes beni dışarıda görüyor. Her şeye açığım. Ben bu adamı çıkartıp, 'arkadaşlar alın, istediğinizi yapın' mi diyeyim. Acınızı anlıyorum. Devlet buna en ağır cezayı verecektir" dedi.

AĞABEY DAĞILIN ÇAĞRISI YAPTI, BİR GRUP DAĞILMAYIP OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Öte yandan, Toygun'un konuşması sırasında kalabalığın arasında bulunan Erhan Okur'un ağabeyi Gökhan Okur (44) ise herkesi bölgeden dağılmaya çağırdı. Bu çağrı üzerine, öfkeli kalabalık bir süreliğine adliye binası önünden ayrılsa da beklemeye devam edenler oldu. Daha sonra adliyeye yaklaşan bir ekip otobüsünün önü, öfkeli kalabalık tarafından kesildi. Adliyeye yürümek isteyen öfkeli kalabalık, Marmaris'ten takviye için gelen çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.

​Datça Emniyet Müdürü İsmail Toygun, burada bir kez daha öfkeli kalabalıkla konuşarak dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen sokak aralarında küçük gruplar halinde bekleyenlerin olması nedeniyle şüphelilerin adliyeye getirilmesi ertelendi.