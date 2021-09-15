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Teknede asker eğlencesi, ölümle bitti!

Muğla'da tur teknesinde düzenlenen asker eğlencesinde çıkan kavgada denize düşen ve teknenin pervanesinin kafasına zarar verdiği Erdem Acar (21) yaşamını yitirdi. Polis olayla igili tekne kaptanının da aralarında olduğu 12 kişiyi gözaltanı aldı

Teknede asker eğlencesi, ölümle bitti!
15 Eylül 2021 Çarşamba 09:40

Olay, önceki gece saatlerinde, Köyceğiz Gölü'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için 11 kişi tekne kiraladı. Alkol alıp, müzik eşliğinde eğlenen grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tekneden bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis dalgıçları sevk edildi. Dün öğle saatlerinde süren arama çalışmalarında, kavgada denize düşerek teknenin pervanesinin kafasına zarar verdiği Erdem Acar'ın cesedine ulaşıldı. Acar'ın cesedi otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis tekne kaptanı Yiğit S.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #muğla ölüm #asker eğlencesi ölüm
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