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Tekneden göle düşen kişi öldü!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tekneden göle düşen kişinin cesedine ulaşıldı

Tekneden göle düşen kişi öldü!
14 Eylül 2021 Salı 16:36

Köyceğiz Gölü'nde tur teknesindeki bir eğlenceye katılan Erdem Acar, tekne kıyıya yanaştığı sırada suya düştü.

Acar'ın düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede uzun süre arama çalışması yapan ekipler, Acar'ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede kafasına teknenin pervanesi çarptığı belirlenen Acar'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #tekneden düşüp ölüm #ölüm #köyceğiz gölü ölüm
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