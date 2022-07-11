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Tekneleri kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi öldü!

Muğla Bodrum'da sürat teknesi kayaya çarptı. Meydana gelen kazada ünlü iş insanı 52 yaşındaki Ünal Pala ve 47 yaşındaki eşi Evrim Pala hayatını kaybederken, çiftin 12 yaşındaki kızları Mina ise yaralandı

Tekneleri kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi öldü!
11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:08

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde meydana geldi. Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı ve içerisinde eşi Evrim Pala ile çocukları Mina'nın olduğu sürat teknesi Kaynar açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralan Mina ise ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Mina'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #kaza #sürat teknesi kaza #tekne kazası #ölüm #ünal pala
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