EGE MEZUNLARI FARK YARATACAK
EGE MEZUNLARI FARK YARATACAK
0
İKİZLERİ DÜNYAYA GELDİ
İKİZLERİ DÜNYAYA GELDİ
0
YİNE TEPKİ ÇEKECEK SÖZLER
YİNE TEPKİ ÇEKECEK SÖZLER
0
AKALIN'IN ERDOĞAN'DAN TALEBİ...
AKALIN'IN ERDOĞAN'DAN TALEBİ...
0

Teknesi devrilmiş olarak bulunan balıkçı kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'ten (60), 2 gündür haber alınamıyor. Teknesi devrilmiş şekilde bulunan Şimşek'i arama çalışmaları sürüyor

Teknesi devrilmiş olarak bulunan balıkçı kayıp
19 Nisan 2022 Salı 14:49

Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde amatör balıkçı Erol Şimşek, 17 Nisan'da 4 metre uzunluğundaki 'Eray 63' isimli teknesiyle denize açıldı. Fırtınaya rağmen denize açılan Şimşek'e, akşam saatlerinde ulaşamayan eşi durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Şimşek'in teknesi, Didim açıklarında devrilmiş şekilde bulundu. Şimşek'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #kayıp balıkçı
Önceki Haber
Soba gazından zehirlenen çift öldü
Sonraki Haber
Efes Selçuk'ta JES'e tepki gösteren köylüler kazandı
Taraftarın kalbi, maç sevincine dayanamadı!
Taraftarın kalbi, maç sevincine dayanamadı!
0
Düğünde havaya ateş açan 4 muhtara soruşturma
Düğünde havaya ateş açan 4 muhtara soruşturma
0
Muğla'da 'Zeytin Hayattır' mitingi! Atatürk'ün hazırladığı kanunu hatırlattılar
Muğla'da 'Zeytin Hayattır' mitingi! Atatürk'ün hazırladığı kanunu hatırlattılar
0
Ev arkadaşını çekiçle öldürdü!
Ev arkadaşını çekiçle öldürdü!
0
2,5 aylık bebeğin şüpheli ölümü!
2,5 aylık bebeğin şüpheli ölümü!
0
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.