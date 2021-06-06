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Tekstil fabrikasında yangın!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor

Tekstil fabrikasında yangın!
06 Haziran 2021 Pazar 09:07

Yangın, saat 06.30 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle  çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, nevresim üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerini çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

5 MİLYON TL'LİK ZARAR

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 4 saatte kontrol altına alınan nevresim üretimi yapılan fabrikadaki yangın, büyük çaplı hasara yol açtı. Fabrikada bulunan tekstil ürünleri ve tekstil makinelerinin hasar gördüğü ifade edildi. Feridun Sevinç'e ait olduğu belirtilen fabrikada, yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar olduğu öğrenildi. Toplam 27 araçla 70 kişilik personelin müdahale ettiği yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli yangın #tekstil fabrikası yangın
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