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Telefon dolandırıcısı bu kez tongaya bastı!

Kütahya’da şehit annesi S.A.’yı (76) telefonla arayan dolandırıcı, FETÖ soruşturmasına adının karıştığını söyleyerek evde yapılacak arama öncesinde paraları ve altınları kendilerine teslim etmelerini istedi. S.A.’nın kapıya bıraktığı poşet içindeki 52 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını almaya gelen şüpheli Haydar H., şehit annesinin oğlu ve torunu tarafından yakalanarak polise teslim edildi

Telefon dolandırıcısı bu kez tongaya bastı!
16 Haziran 2021 Çarşamba 15:59

Meydan Mahallesi’nde oturan ve 1988 yılında Erzincan’da teröristlerle girilen çatışmada oğlu şehit düşen S.A.’yı telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli Haydar H., adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek evde yapılacak arama öncesi tüm para ve altınlarını gelecek kişiye teslim etmesini istedi. Ziynet eşyalarından parmak izi alınması için poşetin siyah ve ıslak olmaması gerektiğini de ekleyen şüpheli Haydar H., “Hiçbir suç unsuruna rastlanmaması için para ve altınlarda hiç eksik olmaması gerekiyor. O yüzden bütün paranızın tutanağa eklenmesi gerekiyor. Bu para zaten size geri iade edilecek. O sizin helaliniz ve alın teriniz. Paranız ve altınınızdaki parmak izi alınacak” diyerek ikna etmeye çalıştı.

Konuşmanın ardından oğlu A.A. ve torunu O.A.’ya haber veren şehit annesi S.A., parayı ve altınları şüphelinin istediği gibi dairenin giriş kapısına bıraktı. Şüpheli Haydar H., içinde 52 bin lira değerinde altın ve para olan poşeti aldığı sırada şehidin kardeşi ve yeğeni tarafından yakalandı. Yaşanan arbedede şüpheli Haydar H. yaralanırken, apartmanın bodrum katına kaçtı.

POLİSE KİMLİK SORUP ŞÜPHELİYİ TESLİM ETTİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine kimlik soran şehit annesi S.A.’nın oğlu A.A., kaçmaması için üzerine yattığı şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli Haydar H. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #polis #şehit dolandırma #telefon dolandırıcısı
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