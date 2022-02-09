Telefon tamiri sırasında panik yaratan olay!

Manisa Turgutlu'da bulunan cep telefonu tamir servisinde ilginç anlar yaşandı. Bir telefonun bataryası değiştirildiği sırada batarya patladı ve ortalığı duman kapladı. Dükkanda bulunanlar panikle dumandan uzaklaşırken, o anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Altay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir cep telefonu teknik servisini işleten Ömer Gezer, bir cep telefonunun bataryasını değiştirmeye çalıştığı sırada küçük bir patlama yaşandı ardından bataryadan duman yükseldi.

Gezer ve iş yerindekilerin bir süre uzaklaştığı olayda bataryada çıkan duman müdahaleye gerek olmadan kesildi.

Ömer Gezer, AA muhabirine müşterisinin 5 yıldır kullandığı cep telefonunu tamire getirdiğini, yaptıkları incelmede bataryanın eski olduğunu ve değişimine karar verdiklerini belirterek, "Eski şişen bataryayı çıkarırken bir anda küçük bir patlama oldu. Hemen elimden attım ve dumanlar yükseldi. Biz de panik halinde kaçtık, soketi çıkardığımız için şiddetli bir patlama olmadı. Dumanlar ciddi anlamda iş yerini kapladı." diye konuştu.