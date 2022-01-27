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Temizlik işçisi, üşüyen köpeğin üzerini örttü

27 Ocak 2022 Perşembe 10:55

Bodrum'da bir temizlik görevlisinin, soğukta üşüyen köpeğin üstünü örttüğü görüntüler güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntüleri Bodrum Belediyesi, 'Dünyayı güzellik kurtaracak' diyerek paylaştı.

Bodrum Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, çarşıda dün akşam görev yaparken, soğuk havada sokak köpeğini fark etti. Bölgede temizlik yapan işçi, köpeğin yanına geldi. Altında bulunan örtüyü yavaşça kaldıran işçi, köpeğin üzerine örtü. Daha sonra bölgeden ayrılan işçi, arkasına dönüp, tekrar köpeği kontrol etti. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan Bodrum Belediyesi, sosyal medya hesaplarından "Dünyayı güzellik kurtaracak, Bodrum'un soğuğunu merhametiyle ısıtan mesai arkadaşımızla gurur duyuyoruz" notuyla paylaşım yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #temizlik işçisi #üşüme #köpek #bodrum
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