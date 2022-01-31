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Tencereyi şalvarının içine gizleyerek çaldı!

Manisa'da bir kadın girdiği mağazada eline aldığı tencereyi şalvarının içine gizleyerek çaldı

Tencereyi şalvarının içine gizleyerek çaldı!
31 Ocak 2022 Pazartesi 15:08

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan 7 Eylül Yolu'ndaki mağazada meydana geldi. Mağaza görevlileri, teşhir amacıyla sergiledikleri tencerelerden birinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kadının, etrafı kontrol ettikten sonra tencereyi şalvarının içine gizleyip, dışarı çıkarak, çaldığı belirlendi.

Mağaza sahibi Önder Solhan (42), "15 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Son günlerde bu tür hırsızlıklar artmaya başladı. Son yaşanan olayda bir kadın, mağazamızın bir köşesinde kimsenin olmadığı bir zamanda, aldığı tencereyi kameraların kendisini çektiğinden habersiz, şalvarının içine koyarak götürüyor. Normalde bu takım olarak satılan bir ürün. Biz daha sonradan bu takımı kim, nasıl sattı, derken durumu fark ettik. Kendisinden şikayetçi değilim. Görüntülerle kendisini sosyal medyada ifşa ettik, ona buna yeter. Eğer ihtiyacı olan varsa bizden istesin verelim ancak lütfen hırsızlık yapmasınlar" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #hırsızlık #tencere #şalvar
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