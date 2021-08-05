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Termik Santral bölgesinden iyi haber!

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi

Termik Santral bölgesinden iyi haber!
05 Ağustos 2021 Perşembe 08:54

Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat  termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması nedeniyle, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, Ören Mahallesi'nde bulunan termik santrale giden yol, polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeye araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #milas #termik santral
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