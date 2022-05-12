Ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu: 3 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de şarampole devrilirken, kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldiği öğrenilen İbrahim Akbal'ın kullandığı HB KL 487 plakalı otomobil, İncirliova'dan Germencik istikametine giderken ters yöne girince karşıdan gelen İsmail Yılmaz idaresindeki 09 TA 053 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde şarampole savruldu.

Akbal'ın kullandığı otomobilde sıkışan Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin olay yerinde hayatını kaybetti. İki araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan beyaz eşya mağazası işletmecisi Hüseyin Çili doktorların müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Evli, bir çocuk babası Çili'nin arkadaşı Yılmaz'ın kullandığı otomobille Germencik'ten İncirliova'ya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Çili ile kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Öte yandan kazada yaralanan diğer 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.