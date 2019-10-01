Thomas Cook'un kaybını 2020'de telafi edebiliriz

Kuşadası'nda, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklamasının ardından oluşabilecek sürecin değerlendirmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacı ile geniş katılımlı toplantı düzenlendi.

Turizmciler zorlu sürecin atlatılması için taleplerini, Kültür ve Turizm Bakanlığ'nın girişimiyle mağdur işletmelere destek için sağlanacak toplam 50 miyon TL'lik kaynağın banka kredi oranları ile değil daha düşük oranlarda ve 3 yıl sabit oranlarla vadelenmesi, yaşanan 900 bin uçuş kaybının 2020 yılında ek seferler ile geri kazanılması ve bu yıl ekim ayı sonuna denk gelen turizm katkı paylarının ertelenmesi ya da 2019 için alınmaması olarak sıraladı.

178 yıllık firma

Kuşadası'na en fazla turist getiren 178 yıllık tarihi ile dünyanın en önemli seyahat acentelerinden olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklamasıyla ortaya çıkan yeni durum, geniş katılımlı bir toplantı ile değerlendirildi. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Otelciler Derneği işbirliği ile düzenlenen toplantıya, CHP Aydın Milletvekili ve MYK Üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden ve turizm işletmelerinin temsilcileri katıldı. Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu'ndaki toplantı, tur operatörü Thomas Cook'un iflasının Kuşadası işletmelerine olan etkisinin değerlendirmesi ile başladı.

Marmaris'ten en çok biz etkilendik

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası, kıyı Ege bölgesinde, tur operatörü Thomas Cook'un iflasından Marmaris'ten sonra en çok etkilenen turizm merkezi olmuştur. Firmanın iflasının ardından Kuşadası'nda hiçbir turist mağdur edilmemiştir. Ancak işletmelerimizi bekleyen zor bir süreç vardır. Amacımız bu süreci doğru analiz ederek en az hasarla atlatılmasını sağlamak. Tabii burada esas görev turizmin patronu olan Kültür ve Turizm Bakanlığımız'ındır. Bu noktada bizlere düşen görev de sizlerin istek ve çözüm önerilerinizi doğru şekilde merkeze taşımaktır" dedi.

Tek elden takip edilsin

Toplantıya katılan turizm işletmelerinin temsilcileri ise taleplerini şöyle sıraladı: "Bakanlık tarafından sağlanacak toplam 50 milyon TL'lik kaynağın banka kredi oranları ile değil daha düşük oranlarda ve 3 yıl sabit oranlarla vadelenmesi. Tahsil edilemeyen borçların mali olarak şüpheli alacaklar olarak belirlenmesi. 900 bin uçuş kaybının 2020 yılında ek seferler ile geri kazanılması. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Thomas Cook'un iflasından doğan borçları tek elden takip ederek, süreci hızlandıracak adımlar atması. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplanan ve bu yıl ekim ayı sonuna denk gelen turizm katkı paylarının ertelenmesi ya da 2019 için alınmaması."