Tıp öğrencisi intihar etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Oğuz Ege Y. (21), öğrenci evinde mutfakta gazı açıp, başına poşet geçirerek yaşamına son verdi.

Tıp öğrencisi intihar etti
23 Ekim 2019 Çarşamba 11:53

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Efeler ilçesinde meydana geldi. Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Oğuz Ege Y.'nin oturduğu daireden gaz kokusu geldiğini fark eden komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun gaz kokusu nedeniyle güvenlik önlemi olarak apartmanı boşalttı. Patlama ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin ardından içeri giren sağlık ekipleri, üniversiteli gencin başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni ile karşılaştı. İntihar ettiği belirlenen gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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