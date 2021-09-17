UZAY TURİSTLERİ
UZAY TURİSTLERİ
0
TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ!
TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ!
0
MUTLAKA AŞI YAPTIRMALIYIZ!
MUTLAKA AŞI YAPTIRMALIYIZ!
0
TARIK AKAN'SIZ 5. YIL
TARIK AKAN'SIZ 5. YIL
0

TIR ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya'da bir TIR ile öğrencileri taşıyan servis çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı

TIR ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı
17 Eylül 2021 Cuma 09:32

Kütahya'da TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

İsmail Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı TIR, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #kütahya #okul servisi kaza #tır servis kaza #kütahya kaza
Önceki Haber
Yaşlı adamı komşusunun dikkati kurtardı!
Sonraki Haber
Bir ilk: Uzay turistleri
Korkunç olay! Annesini keserle öldürdü!
Korkunç olay! Annesini keserle öldürdü!
0
Doğum yapan ineğin yavrularını gören şaştı kaldı!
Doğum yapan ineğin yavrularını gören şaştı kaldı!
0
Teknede asker eğlencesi, ölümle bitti!
Teknede asker eğlencesi, ölümle bitti!
0
'Dayak yedim' diye polisi aradı, evde ceset bulundu!
'Dayak yedim' diye polisi aradı, evde ceset bulundu!
0
Tekneden göle düşen kişi öldü!
Tekneden göle düşen kişi öldü!
0
İki küçük kıza inşaatta istismar!
İki küçük kıza inşaatta istismar!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.