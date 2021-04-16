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TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı

TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
16 Nisan 2021 Cuma 08:52

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Tez- Çatallı kavşağında meydana geldi. S.B. (45) yönetimindeki 06 BCU 582 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada H.T. (64) yönetimindeki 42 AGY 912 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İhbarla gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkartarak, ambulanslarla hastaneye sevk etti. Hastanede müdahale edilen yaralılardan M.N. (48), R.M. (21) ve Y.K. (20), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü S.B. ile aynı araçtaki Y.F.A. (22) ise Emirdağ Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu. Kazanın ardından TIR sürücüsü H.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kavşakta TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişi ile yaralananların kimliği belirlendi. Yaralı halde götürüldükleri Emirdağ Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybedenlerin Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail olduğu öğrenildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Soner Balcı ve Yaren Fatma Aymergen'in ise aynı hastanede tedavisi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #afyon kaza #trafik kazası #tır kaza
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