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TIR'ın çarptığı otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Nihat İdar (68) ağır yaralandı, eşi Huriye İdar (66), yaşamını yitirdi

TIR'ın çarptığı otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı
07 Haziran 2023 Çarşamba 19:25

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Tutluca Mahallesi, Denizli- Çardak karayolunda meydana geldi. Osman O. yönetimindeki 09 AHS 392 plakalı TIR Çardak istikametine doğru ilerlerken, karşı yönden gelen Nihat İdar'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarparken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nihat İdar ile eşi Huriye İdar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı çiftten Huriye İdar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nihat İdar'ın ise hastanedeki tedavisi sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü Osman O. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #bozkurt
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