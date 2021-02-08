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TIR, trafik ışıklarında kaza yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpan tırın şoförü yaralandı

TIR, trafik ışıklarında kaza yaptı
08 Şubat 2021 Pazartesi 16:01

Kemal Uyar'ın kullandığı 42 DYP 45 plakalı TIR, Muğla-Yatağan kara yolu Bayır mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen yolcu otobüsü ve otomobillere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR'da sıkışan Uyar, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmayla güçlükle çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #muğla tır kaza #trafik kazası
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