Tiyatro oyunuyla akülü araç

Aydın İncirliova'da ev hanımı Fadime Dönmez tarafından yazılan ve amatör oyuncuların sahnelediği tiyatro oyunundan elde edilen gelirle, yürüme güçlüğü çeken bir kişiye akülü araba alındı.

Tiyatro oyunuyla akülü araç
22 Ekim 2019 Salı 16:34

İlçede yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Fadime Dönmez'in yazıp yönettiği, kadına yönelik şiddetin işlendiği 'Yankı' adlı tiyatro oyunundan 4 bin 500 lira gelir elde edildi. Geçen ağustos ayında izleyiciyle buluşan oyundan elde edilen gelirle, yürüme güçlüğü çeken Murat Bozkur'a (42) akülü araç alındı.

Çok duygulandım

Dönmez, İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği (İNEYDER) Başkanı Merve Uysal'la birlikte Bozkur'un evine giderek aracı teslim etti. Dönmez, oyuncuların tamamının farklı meslek gruplarından oluştuğu tiyatro oyununda anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. Bozkurt ise çok duygulandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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