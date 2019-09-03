Tohum takas şenliğinde zeytinyağı tanıtımı

Zeytindostu Derneği, Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Tohum Takas ve Yerel Ürünler Şenliği'ne katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Çalıştayı'nda konuşan Zeytindostu Derneği eğitimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, zeytinyağının 'meyve yağı' olmanın gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen '24. İda Kültür ve Sanat Etkinlikleri' kapsamında 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen, '6. Tohum Takas ve Yerel Ürünler Şenliği'ne bir stantla katılan Zeytindostu Derneği, Çanakkale İl Temsilcisi Mustafa Öz'ün denetiminde kusurlu ve kusursuz zeytinyağlarının tadımı ve Ecz. Atilla Totoş'un gerçekleştirdiği soru-cevap gibi etkinliklerle zeytinyağını anlattı. Şenlik programı çerçevesinde İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer'in katılımcı olduğu Kırsalda Kadın İşbirliği Çalıştayı, Zeytin ve Zeytinyağı Çalıştayı, Kır-Kent Ağı Paneli ve Kooperatifçilik Çalıştayı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Meyve suyu

Zeytindostu Derneği eğitimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Atilla Totoş Zeytin ve Zeytinyağı Çalıştayı'nda yaptığı sunumda zeytinyağının insan sağlığına olan olumlu özellikleri üzerinde durdu. Zeytinyağının her şeyden önce meyve suyu olduğuna işaret eden Totoş, "Zeytinyağı sağlıklı bir gıda olmanın yanı sıra sağlığınızı koruyan ve tedavide yardımcı olan bir gıda takviyesidir" dedi.

Altın sıvının, meyve suyu olmanın gücüne sahip olduğunun altını çizen Totoş, "Rafine olmadan kullanılan zeytinyağı; alfa tokoferoller, fenolik bileşikler, terpenler, aromatik bileşenler ve karotenler olmak üzere barındırdığı yüzde 2'lik azınlık (minör) bileşenleriyle mucizevi sonuçlar doğurur. Yaklaşık 8 bin yıldır tarımı yapıldığı bilinen zeytin ve onun yaşam iksiri zeytinyağı, hasat, üretim ve saklama aşamalarında olumsuz müdahalede bulunulmadığı takdirde sizi birçok dış etkenden koruyacak" diye konuştu.

Çalıştayda Zeytindostu Derneği tarafından zeytinyağı tadımı hakkında bilgiler aktarılırken tadım da yaptırıldı.