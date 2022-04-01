Tonlarca mermerin altında kaldı! İşte o anlar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vinç operatörü Mehmet Küçükbaş'ın (44) hayatını kaybettiği, tonlarca mermerin altında kaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Akçaalan Mahallesi'ndeki mermer satışı yapılan işletmede meydana geldi. Vinç operatörü Mehmet Küçükbaş, iddiaya göre, incelediği mermer tabletlerin kayması sonucu tonlarca yükün altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirilirken, operatörün arkadaşları da yardıma koştu. Küçükbaş, vinçle mermerlerin altından çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Küçükbaş, kurtarılamadı. Küçükbaş'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.

Öte yandan vinç operatörü Mehmet Küçükbaş'ın hayatını kaybettiği, tonlarca mermerin altında kaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yerdeki mermerlerin yanında işlem yaptığı sırada tabletlerin Küçükbaş'ın üzerine devrildiği ve çevredekilerin de panikle mermerlerin altından kurtarmaya çalıştıkları anlar yer aldı.