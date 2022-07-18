DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARETÇİ AKINI
DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARETÇİ AKINI
0
FİLİN TOPRAĞI KAZDIĞINI GÖRENLER...
FİLİN TOPRAĞI KAZDIĞINI GÖRENLER...
0
AVŞAR'DAN ANKARA HAVASI
AVŞAR'DAN ANKARA HAVASI
0
ÜNLÜ EDEBİYATÇIYI İŞTEN ÇIKARDILAR!
ÜNLÜ EDEBİYATÇIYI İŞTEN ÇIKARDILAR!
0
banner776

Trafikte inanılmaz kavga! Şimdi yoğun bakımda...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir süre güreşle uğraştığı öğrenilen motosikletli M.M., 'yol verme' kavgasında kendisine yumrukla saldıran otomobil sürücüsü Ü.Y.'yi bel kündesi ile hastanelik etti. Ü.Y., yoğun bakımda tedaviye alınırken, kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:00

Olay, önceki gün sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü Ü.Y. ile motosiklet sürücüsü M.M. arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen Ü.Y., M.M.'ye yumruk attı. Daha önce bir süre güreş sporuyla uğraştığı öğrenilen motosikletli M.M., kendisine saldıran Ü.Y.'yi bel kündesiyle yere serdi. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ü.Y., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ü.Y., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ü.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayın ardından M.M.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #kavga #yumruklu kavga #güreşçi kavga
Önceki Haber
Eşini öldüren erkek 40 gün sonra teslim oldu, kayınvalidesini suçladı!
Sonraki Haber
Tatilde Çeşme'nin nüfusu 1 milyonu aştı!
Dekan sekreteri evinde asılı halde bulundu!
Dekan sekreteri evinde asılı halde bulundu!
0
Eşini öldüren erkek 40 gün sonra teslim oldu, kayınvalidesini suçladı!
Eşini öldüren erkek 40 gün sonra teslim oldu, kayınvalidesini suçladı!
0
Boşanmak istemeyince 50 metrelik direğe çıktı!
Boşanmak istemeyince 50 metrelik direğe çıktı!
0
Tarihi yapılara sprey boya ile yazı yazdılar!
Tarihi yapılara sprey boya ile yazı yazdılar!
0
Milas'ta devrilen kamyon yandı, sürücü öldü!
Milas'ta devrilen kamyon yandı, sürücü öldü!
0
Manisa Soma'da deprem!
Manisa Soma'da deprem!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.