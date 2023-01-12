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Traktör altında kalıp hipotermi geçirdi, arkadaşı sayesinde kurtuldu

Muğla'da, devrilen traktörünün altında kalan Muhammet Dalgıç (47), arkadaşını telefonla arayıp yardım istedi. İhbarla harekete geçen ekiplerin ulaştığı Dalgıç'ın, hipotermi geçirdiği belirlendi. Dalgıç, omurlarında kırık şüphesiyle hastanede tedaviye alındı

Traktör altında kalıp hipotermi geçirdi, arkadaşı sayesinde kurtuldu
12 Ocak 2023 Perşembe 12:51

Evli ve 2 çocuk babası Muhammet Dalgıç, Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi'ndeki kahvehanede dün saat 22.30'a kadar oturduktan sonra aynı mahalledeki evine gitmek için 48 R 5720 plakalı traktörüyle yola çıktı. Dalgıç, eve yaklaştığında, manevra yaptığı sırada traktörü devrildi. Römorktan ayrılan traktörün altında kalan ve bir süre burada baygın kaldığı değerlendirilen Dalgıç, daha sonra telefonla arkadaşı Himmet Ölmez'i (56) arayıp yardım istedi. Dalgıç, arkadaşından kepçe de getirilmesini istedi. Ölmez de durumu mahalle muhtarıyla sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve mahalleli, saat 02.00 sıralarında bölgeye ulaştı. 2 kepçe ve 1 küçük vinçle 30 dakikalık çalışma sonucu traktörün altından kurtarılan Dalgıç, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Dalgıç, ilk müdahalesinin ardından omurlarında kırık şüphesiyle Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet Dalgıç'ın, kaza anında devrilen traktörle römorktan saçılan odunlar arasında kaldığı ve bu sayede ölümden döndüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
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