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Turgutlu'da husumetli iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1’i polis 8 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1’i polis memuru 8 kişi yaralandı, 9 şüpheli gözaltına alındı

Turgutlu'da husumetli iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1’i polis 8 yaralı
22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:50

Olay bugün saat 17.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. Aralarında, husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, taş ve sopaların yanı sıra pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1’i polis memuru, 8 kişi taş ve sopalarla yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına alırken, olayda kullanılan 2 pompalı tüfeğe de el konuldu.

Kavgaya karışan ailelerin arasındaki husumetin; geçen hafta çocuklarının kavga etmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #turgutlu
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