Turgutlu'da virüs vakası

Turgutlu Tapu Müdürlüğü görevlisinde koronavirüs tespit edildi. Müdürlükteki 5 çalışan da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Turgutlu'da virüs vakası
14 Temmuz 2020 Salı 10:47

Subaşı Mahallesi Kervan yolundaki Turgutlu Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aynı birimde çalışan 5 personel de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. İlçe Tapu Müdürlüğü'nün girişine, 'Covid-19 nedeniyle 6 personelimiz karantina altına alınmış olup, vatandaşlarımızın işlemlerde gecikmeler yaşanabilecektir. Şimdiden anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz' yazısı asıldı.

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