Turgutlu'nun yüksek kesimleri, beyaza büründü

Manisa Turgutlu'da, dün akşam başlayan kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Turgutlu'da, dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisi artan kar yağışıyla yüksek kesimlerdeki mahalleler, beyaza büründü. Kar yağışı özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar ve Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı Ovacık Yaylası'nda 25, Dağ Marmara Bölgesi'ndeki kırsal mahallerde ise 20 santimetreyi buldu. Güney Mahallesi'nden Haciisalar Mahallesi'ne giden ana yol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu açmak için tuzlama ve kar küreme çalışmasına başladı. Karın yağdığı mahallelerde yaşayanlar, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı. Yetkililer, sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.