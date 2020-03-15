Turgutlu ovasında renk cümbüşü

Gediz Nehri'nin bereketli havzasında yer alan Turgutlu Ovası'ndaki meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.

Turgutlu ovasında renk cümbüşü
15 Mart 2020 Pazar 21:07

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile çiçek açan erik ve şeftali ağaçları, ovanın beyaz ve pembe renklere bürünmesini sağladı. Ege Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden olan Turgutlu Ovası'nda yaşanan çiçek açımı görsel bir şölen sundu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu meyve bahçeleri fotoğrafçıların da ilgisini çekti. İlkbaharın güzelliğini yansıtan bahçeler, Drone'la da görüntülendi.


Kaynak: AA
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