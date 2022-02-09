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Turgutlu'ya kar yağdı. Bazı yollar kapandı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla kırsal 10 mahallede bazı yollar, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışma yürütüyor

Turgutlu'ya kar yağdı. Bazı yollar kapandı!
09 Şubat 2022 Çarşamba 12:23

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde dün gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Kuşlar, Hacıisalar, Karaköy, Yunusdere, Ören, Kabaçınar, Güney, Kayrak, Dağyeniköy ve Gökgedik mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı. Turgutlu- Ödemiş yolu Bozkır Mahallesi'nden itibaren Turgutlu- Bayındır yolu da Çatalköprü Mahallesi'nden itibaren ulaşıma kapandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri ise yol açma çalışmalarına devam etti. Yetkililer, sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı uyardı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU

Öte yandan Turgutlu ilçesinin Hacıisalar ve Karaköy mahalleleri arasında elektrik kesintisi oldu. Elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin, arızanın giderilmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #turgutlu #kar #kar yağışı #elektrik kesintisi
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