Turgutreis Festivali bugün başlıyor

Festival startının verildiği basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, SİANJİ Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, Festival Direktörü Gülsen Cengiz, Festival Koordinatörü Mahmut Kaya, Sergi Koordinatörü Burhan Ersan, Boder Temsilcisi Itır Köylü ve Şarkıcı Selçuk Alagöz ile çok sayıda festival görevlisi katıldı. Festival, 27- 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Turgutreis Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ne ülkemizden ve yurt dışından birçok sanatçı katılacaktır. Bodrum'u tarihiyle, kültürüyle tanıtmayı amaçlayan bu festivalde etkinlikler, sanatçı performansları, paneller, konserler ve Şevket Sabancı Kültür Sanat Merkezi'nde "Zamanın Geldiği Yer" adlı Uluslararası Karma Sergisi yapılacak.

Festivale basın toplantısında start verildi. Açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Gülsen Cengiz: " Biz bu festival için göle bir maya çaldık ve maya tuttu. Festivale ülkemizden ve yurt dışından birçok ünlü katılacaktır. " dedi.

Destek vereceğiz

Toplantıda söz alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras " Turgutreis'in tarihiyle, günümüz değerleriyle ve geleceğe hazırlanmasıyla bağlantılı olan bu festivali belediye olarak destekliyoruz." dedi.

Festivalde Turizm Paneli Moderatörlüğü'nü üstlenen, SİANJİ Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır: Çok kısa zamanda çok büyük işler başarıldığını görüyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah alnımızın akıyla bu festivalden çıkacağız ve sizlere daha çok destek vereceğiz. Buradan bunun sözünü veriyorum". dedi. Festivalin ilk gününde Recai Çakır'ın moderatörlüğünü yapacağı Turizm Paneli'nde; konuşmacı olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türsab Türkiye Seyahat Acenteları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Genel Müdür Geylan Dursunoğlu katılacaktır.