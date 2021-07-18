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Turizm cennetine son bir haftada 100 bin araç giriş yaptı!

Turizm cennetine son bir haftada 100 bin araç giriş yaptı!
18 Temmuz 2021 Pazar 07:45

Muğla'nın gözde turistik kenti Bodrum'a 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen birçok tatilci akın etti. Bayramda kentteki nüfus yoğunluğunun 1 milyonu aşması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da, yeni normalleşme süreci sonrası her geçen gün hareketlilik arttı. Temmuz ayının başında 800 bine ulaşan nüfusun, bayramda 1 milyonu aşması bekleniyor. Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. İlçe girişinde araç yoğunluğu dikkati çekti. Ünlü Kumbahçe, Gümbet, Ortakent sahillerine akın eden yerli ve yabancı tatilciler, denizin keyfini yaşadı. Yerli yabancı turistler, sahil ve kulüplerde canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Su sporları yapanlar, denizin keyfini yaşadı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaymakamlık, emniyet, jandarma ve belediye personelinin aksaklık yaşanmaması için sahada olacağını ifade ederek, "Yaklaşık 1 milyon kişiyi Bodrum'da ağırlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda 800 bin civarında nüfusumuz olduğunu tahmin ediyorum. Kurban Bayramı'nda bu rakam 1 milyonu geçebilir. Belediye olarak tüm personelimizle sahada olacağız. Çift mesai yapacağız. Gerekirse hiç uyumayacağız. Ben de Belediye Başkanı olarak sokakta olacağım" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #kurban bayramı #bodrum turizm #bodrum tatil
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