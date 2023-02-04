Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı görevinden de uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in görevinden tedbiren uzaklaştırıldığını bildirdi

Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı görevinden de uzaklaştırıldı
04 Şubat 2023 Cumartesi 09:26

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ünal Çetin hakkında "rüşvet almak" suçundan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklama kararı verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derdest olması nedeniyle adı geçen Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 3 Şubat 2023 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan Mimar S.D. de Gökçeada Kaymakamlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."


Kaynak: DHA
Etiketler; #gökçeada #başkan #tutuklama
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