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Tuvalet kapısının altından kadınları çekti: İnsanlığımdan utanıyorum!

Tuvalet kapısının altından kadınları çekti: İnsanlığımdan utanıyorum!
09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:28

Muğla Menteşe'de kadın tuvaletinin kapısının altında cep telefonu ile çekim yapan 29 yaşındaki Melih Siviş yakalandı. Siviş'in telefonunda çok sayıda uygunsuz video bulunurken, ilk ifadesinde de "Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum" dediği öğrenildi

Olay, önceki gün Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'ndaki umumi tuvalette meydana geldi. Belediyenin işlettiği tuvaletin kadınlar bölümünde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Melih Siviş olduğunu belirledi.

'BİR SÜREDİR BUNALIMDAYIM'

Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonunda yüze yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri, hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #Menteşe #tuvalette çekim #tuvalet sapığı
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