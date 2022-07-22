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Uçurumdan düşerken tutunduğu ağaç sayesinde hayatta kaldı!

16 yaşındaki Muhammet Sözügüzel arkadaşları ile ormanda gezintiye çıktığı sırada manzarayı seyretmek isterken uçurumdan düştü. 20 metre yuvarlanan Sözügüzel, bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Sözügüzel, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden kurtarıldı

Uçurumdan düşerken tutunduğu ağaç sayesinde hayatta kaldı!
22 Temmuz 2022 Cuma 08:52

Alaşehir ilçesi Horuzumkeserler Mahallesi Değirmen Dere mevkisinde iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan Muhammet Sözügüzel, manzara seyretmek isterken ayağının kayması sonucu uçuruma düştü. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan Sözügüzel, bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Sözügüzel'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, uçurumda tutunduğu ağaçta mahsur kalan Muhammet Sözügüzel'i halat yardımıyla kurtardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sözügüzel'in kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uçurum #uçurumdan düşme #manisa #ağaç
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