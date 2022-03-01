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Ukrayna'dan geldi, feribottan atlayarak intihar etti

Ukrayna'dan geldi, feribottan atlayarak intihar etti
01 Mart 2022 Salı 10:16

29 yaşındaki Mehmet Kutay Özcan, Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize atladı. Olayı görenler durumu Sahil Güvenliğe haber verdi. Sahil güvenlik sudan Özcan'ı çıkardı ancak gencin kurtarılamadığı öğrenildi. Özcan'ın bir ay önce Ukrayna'dan geldiği belirtildi

Çanakkale'den Eceabat ilçesine gitmek üzere dün saat 17.00'de hareket eden feribota binen Mehmet Kutay Özcan, iddiaya göre Eceabat açıklarında denize atladı. Olayı görenlerin kaptana bilgi vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Botu çağrıldı. Suda hareketsiz şekilde duran Mehmet Kutay Özcan, bota alınarak, karaya çıkarıldı. Sahilde bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Özcan, sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın, yaklaşık 1 ay önce eğitim gördüğü Ukrayna'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.

Mehmet Kutay Özcan'ın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından denizden çıkarılma anı ise feribottaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #intihar #ölüm #feribot intihar
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