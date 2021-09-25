AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
0
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
0
ALTAY'DA ZAFER SEVİNCİ
ALTAY'DA ZAFER SEVİNCİ
0
ERKEKLERİN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR
ERKEKLERİN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR
0

Üniversite öğrencilerinden 'barınma' protestosu

Muğla'da, barınma sorunu yaşadıklarını ileri süren bir grup üniversite öğrencisi gösteri yaparak, barınma ihtiyacının acil bir şekilde karşılanması adına, kamu imkanlarının seferber edilmesi çağrısında bulundu

Üniversite öğrencilerinden 'barınma' protestosu
25 Eylül 2021 Cumartesi 08:40

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 'nin (MSKÜ) öğrenci topluluklarınca, üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma ihtiyacının acil bir şekilde çözülmesi için protesto gösterisi yapıldı.  Menteşe'nin Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, 'Barınma öğrencinin temel ihtiyacıdır' pankartı açarak, 'Bitirme tezimiz, KYK yurdu yapımı' yazılı dövizler taşıdı.

Öğrenciler adına açıklamada bulanan Ali Özgür, Türk gençliği olarak eğitimlerine devam etmek istediklerini belirtip, "Üretmek ve paylaşmak istiyoruz. Gençliğin sorunlarını oyun konsolu, bolca internet ve ucuz oy argümanlarından ibaret zannedenlere sesleniyoruz. Gençlik, Türkiye'nin yarınlarını kurmak istiyor. Öğrencilerin barınma sorunu, bu gayenin önüne geçemez. Tek bir sıra arkadaşımız dahi bu soruna mahkum değildir" dedi.

Özgür, öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililere şu çözüm önerilerinde bulundu:

"Öğrencilerin yaşadığı barınma ihtiyacının acil bir şekilde çözülmesi için devlet kurumu, sendika, baro gibi kuruluşların, misafirhaneleri, öğretmenevleri, orduevleri, üniversite çevresindeki özel yurtlar ve oteller cüzi ücretlerle öğrencinin kullanımına açılmalıdır. Konaklama ihtiyacını karşılamaya uygun binalar geçici olarak öğrenci yurduna dönüştürülmeli. Üniversite içerisinde ve çevresinde uygun görülen arazilere öğrencilerin barınabilmesi için geçici konaklama alanları kurulmalı. Herhangi bir şekilde barınma ihtiyacını karşılayamamış öğrencilerin geçici süreliğine buralarda konaklatılması sağlanmalı. Mevcut devlet yurtlarının kapasitelerinin yetersizliği ortada. Yurt sayısının arttırılması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi gerekiyor."

Özgür, barınma ihtiyacının acil bir şekilde karşılanması adına devlet kurumlarının eşgüdüm halinde çalışarak, kamu imkanlarını seferber etmesi çağrısında bulunuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #muğla yurt #barınma sorunu #muğla öğrenci eylem
Önceki Haber
Urla'da deniz kenarına düşerek alev alan araçta bir kişi ölü bulundu
Sonraki Haber
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepkilere neden oldu
Anaokulu önünde bıçaklı kavga
Anaokulu önünde bıçaklı kavga
0
2 bin 400 yıllık ev bulundu
2 bin 400 yıllık ev bulundu
0
Kardeş kavgası ölümle bitti!
Kardeş kavgası ölümle bitti!
0
Doktora hastane önünde bıçaklı saldırı!
Doktora hastane önünde bıçaklı saldırı!
0
Eşi ceza verdi: 40 gün dağda zurna çalacak
Eşi ceza verdi: 40 gün dağda zurna çalacak
0
Marmaris'te 2 bin 600 yıllık tarih ortaya çıkartılıyor
Marmaris'te 2 bin 600 yıllık tarih ortaya çıkartılıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.