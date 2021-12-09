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Üniversitede intihar! Fakülte binasından atladı!

Denizli'de Enes Pekdemir (18), eğitim gördüğü Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasının 4'üncü katından atlayarak intihar etti

Üniversitede intihar! Fakülte binasından atladı!
09 Aralık 2021 Perşembe 09:13

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1'inci Sınıf öğrencisi Musa Enes Pekdemir, dün saat 14.00 sıralarında, eğitim gördüğü fakülte binasının 4'üncü katından atladı. Beton zemine düşen Musa Enes Pekdemir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Musa Enes Pekdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Musa Enes Pekdemir'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #enes pekdemir #intihar #üniversite intihar
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